BRINDISI- Dopo alcune nozioni teoriche, hanno coinvolto i bambini in attività nelle quali hanno compreso l’importanza della salvaguardia dell’ambiente e alcune indicazioni pratiche sulla sicurezza in generale ed in particolare per evitare gli incendi o sapersi determinare qualora si trovassero in presenza di un fuoco. Si è svolto al campo estivo di “Eridano” una importante giornata con i vigili del fuoco che, a conclusione del percorso, hanno rilasciato ai partecipanti un attestato di giovane pompiere.

“Cogliamo l’occasione per ringraziare il personale del comando provinciale per la squisita disponibilità e grande professionalità con le quali hanno offerto il loro contributo. Auspichiamo che questa sinergia possa continuare a essere un importante valore aggiunto nelle tante proposte di riabilitazione e inclusione sociale che quotidianamente la nostra cooperativa rivolge alla comunità tutta” ha scritto in una nota la cooperativa sociale “Eridano”.

Il campo estivo con i vigili del fuoco si è svolto all’interno dell’istituto Margiotta, concesso in comodato dall’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni dove, da quindici anni, la cooperativa sviluppa percorsi di welfare significativi per la presa in carico di persone con disabilità gravi o privi di riferimento familiare.

L’azione comunitaria con cui porta avanti le proprie politiche ha coinvolto numerosi cittadini e altre organizzazioni del territorio e generato modelli di presa in carico delle fragilità efficaci, innovativi, inclusivi e sostenibili.

Con la gestione del laboratorio urbano “Movimenti”, ubicato al quartiere Sant’Elia, e del progetto nazionale “Sprint! La scuola con una marcia in più”, cofinanziato da Impresa Sociale “Con i bambini” e Fondazione Snam, da qualche anno è stata rivolta una particolare attenzione ai minori e alle povertà educative. Significativa in questi anni di pandemia è stata l’attività svolta in estate con l’offerta alle famiglie di campi estivi gratuiti condotti da personale esperto sui temi dell’ambiente e della transizione ecologica.