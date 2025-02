Bimba di 3 anni morta al SS. Annunziata, lutto cittadino a Ginosa

Oggi, giovedì 27 febbraio, Ginosa si ferma per l’ultimo saluto alla bambina di tre anni, residente a Marina di Ginosa, deceduta il 12 febbraio all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove era ricoverata dal 27 gennaio per un ascesso faringeo. Il sindaco Vito Parisi ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali, che si terranno alle 15.30 nella parrocchia Maria SS. Immacolata.

L’inchiesta sulla morte della piccola vede indagati 12 medici per ipotesi di cooperazione in omicidio colposo e colpa medica. L’autopsia, svolta ieri dal medico legale Luigi Cipolloni con il supporto dell’infettivologo Massimo Delfino e del pediatra Carmine Serra, si è conclusa in serata. La relazione definitiva sarà consegnata entro 60 giorni, dopo gli esami istologici.

La bambina, inizialmente portata all’ospedale San Pio di Castellaneta, era stata poi trasferita a Taranto, dove le sue condizioni erano peggiorate. Nonostante le cure e una consulenza specialistica all’ospedale Moscati, il 12 febbraio è andata in arresto cardiaco e i tentativi di rianimazione sono risultati vani.

In segno di cordoglio, il sindaco ha chiesto a commercianti e artigiani di abbassare le saracinesche durante la cerimonia funebre. Inoltre, nella prossima seduta del consiglio comunale sarà osservato un minuto di silenzio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author