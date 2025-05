Biliardo, che passione: Francavilla Fontana protagonista ai campionati italiani

FRANCAVILLA FONTANA – Biliardo che passione: Francavilla Fontana sarà protagonista ai campionati italiani di Pool in programma la prossima estate ad Ostia con ben quattro atleti dell’Asd Black Pool. A staccare il biglietto sono Alessandro Cacciatore per la Serie A, Antonio Donatiello e Salvatore De Taranto per la Serie B e il piccolo Christian Leone per la Serie C.

Tutto grazie a quello che la società, con orgoglio, spiega essere stato “un lavoro duro e costante impreziosito, per tutta la stagione, da allenamenti, tornei e lezioni”.

Insomma, “complimenti a tutti gli atleti. Ormai il Pool è uno sport sempre più in crescita che abbraccia ambosessi e ogni tipo di età, regalando e richiedendo passione, concentrazione e disciplina”.

