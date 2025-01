Bilancio Regione: la lettera di Emiliano al procuratore Rossi

Con una lettera inviata a Roberto Rossi, procuratore aggiunto di Bari, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha reso noto di aver promulgato, il 31 dicembre 2024, la Legge di Stabilità 2025, pubblicata contestualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in ottemperanza agli obblighi costituzionali e statutari. Tuttavia, ha anche evidenziato alcune irregolarità procedurali emerse durante la votazione finale del Consiglio regionale.

Secondo quanto previsto dall’articolo 35, comma 4 dello Statuto regionale, Emiliano precisa che per la validità delle deliberazioni in materia di bilancio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, pari a 26 voti. Il testo approvato dal Consiglio il 18 dicembre 2024 con tale maggioranza non includeva, però, l’articolo 242, corrispondente a un emendamento precedentemente dichiarato respinto.

Successivamente, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con delibera n. 288 del 23 dicembre 2024, ha rettificato il risultato della votazione sull’emendamento 111 (legato all’articolo 242), ritenendo che i 24 voti favorevoli ricevuti fossero sufficienti. Tuttavia, il Presidente ha sottolineato che tale correzione postuma non è sufficiente a sanare l’irregolarità, in quanto il testo finale approvato dal Consiglio non conteneva l’articolo in questione.

A tutela della legalità e del rispetto delle prerogative dell’organo legislativo, Emiliano ha precisato di non avere potere di controllo sostanziale sulla legittimità della legge e di dover procedere comunque alla promulgazione. Ha inoltre dichiarato di riservarsi l’invio di documentazione aggiuntiva una volta pubblicata la delibera consiliare n. 254 del 18 dicembre 2024, contenente il verbale della seduta.

Questa posizione intende garantire trasparenza e conformità dell’operato regionale al principio democratico, assicurando al contempo il rispetto delle norme procedurali e statutarie, ha concluso Emiliano.

Le lettera inviata da Emiliano

“Illustre Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari, con riferimento alla segnalazione del 30 dicembre scorso dei fatti riferiti alla votazione finale del consiglio regionale sul testo finale della legge di stabilità 2025, si informa di aver provveduto in data 31/12/2024 alla promulgazione della legge, contestualmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.13 straord. (doc. 1), in adempimento allo specifico obbligo posto in capo al presidente della giunta regionale dalla Costituzione (art.121 u.c.) e dallo statuto (art. 42 co. 2 lett. c) non disponendo il medesimo di alcun potere di controllo sulla legittimità sostanziale o formale della legge approvata dall’assemblea e non potendo perciò egli rifiutare la promulgazione della legge ancorché – per ipotesi – formalmente irregolare o giuridicamente inesistente, e ciò a garanzia delle prerogative dell’organo legislativo e della sua manifestazione di volontà.

Se, dunque, la promulgazione delle leggi regionali da parte del Presidente costituisce atto dovuto (al punto che, per ipotesi, egli potrebbe essere rimosso con decreto motivato del Presidente della Repubblica ove ciò configurasse un atto contrario alla Costituzione o grave violazione di legge secondo quanto previsto dall’art. 126 co.1 Cost.), si ritiene però che compito del Presidente della Giunta regionale sia anche quello di vigilare, nel rispetto del quadro ordinamentale vigente che definisce l’assetto dei poteri e delle attribuzioni dei diversi organi dello Stato e delle regioni, sul rispetto della legalità, anche quando quest’ultima si configuri come osservanza delle norme statutarie sul procedimento di approvazione della legge di bilancio.

L’articolo 35 comma 4 dello statuto regionale prescrive per la validità delle deliberazioni in materia di bilancio, il voto favorevole della maggioranza assoluta (metà +1 dei consiglieri in carica), corrispondente a n. 26 voti, laddove ordinariamente – per espressa previsione del precedente comma 3 – è sufficiente la maggioranza semplice (metà+1 dei presenti).

Il testo finale della legge di stabilità 2025 effettivamente approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica non comprendeva l’articolo 242 (corrispondente all’emendamento 111 presentato dalla Consigliera Laricchia) perché l’emendamento che lo conteneva era stato dichiarato respinto nel corso della votazione sui singoli emendamenti.

In altre parole, tra gli articoli costituenti il testo finale della legge, messo a votazione definitiva nella seduta del 18 dicembre scorso ed approvato dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, non c’era, con ogni evidenza, l’articolo 242 essendo stato dichiarato “non approvato” dalla presidenza dell’assemblea.

Né la correzione postuma della proclamazione del risultato della votazione sull’emendamento 111 (che aveva ottenuto n. 24 voti a favore) che l’ufficio di presidenza del consiglio regionale ha successivamente disposto con delibera n. 288 del 23/12/2024, sulla scorta di analoghi precedenti in tal senso, è idonea a sanare il vizio procedurale consistente nel fatto che il testo della legge di stabilità votato e definitivamente approvato dall’Assemblea il 18 dicembre scorso con i n. 26 voti favorevoli, non conteneva l’articolo 242.

In relazione ai fatti sopra esposti, si fa riserva di inviare documentazione a comprova all’esito della pubblicazione da parte del Consiglio regionale della delibera consiliare n. 254 del 18/12/2024 contenente il processo verbale redatto dal segretario generale del consiglio e da chi per esso, ad oggi non pubblicato.

Quanto sopra, con il mero intento di consentire la conoscenza dei fatti e contribuire alla piena legittimità dell’operato di questa Regione nel rispetto del principio democratico di cui il voto assembleare è espressione”.

