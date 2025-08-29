29 Agosto 2025

Fabiano Amati

Bilancio 2026, Amati: “La Giunta ha il dovere di presentarlo ”

Anna Saponaro 29 Agosto 2025
BARI – “Considerata la quasi concomitanza tra procedure elettorali e tempi di approvazione degli strumenti contabili, la Giunta regionale ha il dovere di presentare al più presto al Consiglio regionale un disegno di legge per il bilancio 2026, così da evitare la gestione provvisoria e non, come è stato detto, l’esercizio provvisorio”. Così l’assessore regionale al Bilancio, Fabiano Amati, che aggiunge: “Gestione provvisoria ed esercizio provvisorio sono due concetti giuridici profondamente diversi. Mentre l’esercizio provvisorio si autorizza con legge regionale e consente la spesa in dodicesimi, la gestione provvisoria scatta in assenza di legge di autorizzazione e consente solo ed esclusivamente spese utili a evitare danni all’ente. Tradotto: spese molto più che obbligatorie. Al dovere della Giunta regionale di presentare il disegno di legge corrisponderà poi il diritto del Consiglio regionale di scegliere, nella sua sovranità, accreditandosi tutti i meriti o i demeriti della scelta. Queste sole sono le regole entro cui decidere, ognuno per quanto di sua competenza, in una materia che fa corrispondere a ogni decisione una pluralità di doveri, diritti e responsabilità, a prescindere da ogni calcolo politico o elettorale”.

