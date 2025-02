Bigliettini offensivi contro assessore e parroco: indagini a Torchiarolo

TORCHIAROLO – Messaggi offensivi e diffamatori, sparsi in forma di bigliettini per le vie del piccolo centro brindisino, immediatamente segnalati via denuncia ai carabinieri e fermamente condannati dal sindaco Elio Ciccarese.

Accade a Torchiarolo dove, nel mirino di misteriosi haters urbani, ci finiscono la vicesindaca Michela Tommasi, l’assessora alla Cultura Paola De Masi e persino il parroco don Antonio De Nanni. I bigliettini, circa un centinaio e lasciati in bella vista davanti a scuole, uffici e attività commerciali, riportano scritti a penna offese gravi e infamanti. Tanto da non poter essere in alcun modo riportati in questa sede.

Bigliettini offensivi, la condanna del sindaco

Tanto, pure, che oltre ai diretti interessati c’è un intero paese, anche via social, a condannare il terribile in atto. In primis, il sindaco Elio Ciccarese che, attraverso la pagina Facebook del comune di Torchiarolo “condanna duramente il grave atto infamatorio compiuto ai danni del nostro Amministratore Parrocchiale Don Antonio De Nanni, del Vicesindaco Michela Tommasi e dell’Assessore Paola De Masi. Le autorità competenti – spiega il primo cittadino – sono a lavoro per risalire all’autore di un gesto tanto vile quanto grave, non solo verso le persone direttamente coinvolte, ma anche verso la parte integra e onesta del nostro paese. Intanto, vicinanza e solidarietà, con la convinzione che chi opera nell’interesse della comunità non dovrebbe mai fare i conti con la pochezza di gesti codardi e infamanti come quello verificatosi a Torchiarolo”.

Una condanna, quella del sindaco, che ha ottenuto il “like” di tanti cittadini. In primis, di una delle vittime di questa vicenda. Con un post sul suo profilo Facebook, la vice Tommasi ringrazia “il sindaco, i colleghi amministratori e tutte le persone che in queste ore mi stanno dimostrando solidarietà e supporto! Confido nel lavoro delle forze dell’ordine e sono sicura che quanto prima si possa risalire a chi ha compiuto questo vile gesto nei miei confronti, della mia collega assessore e dell’Amministratore Parrocchiale. Continuo a lavorare – assicura la giovane amministratrice – sempre a testa alta e con il sorriso che mi contraddistingue ricordando a tutti, soprattutto a chi ha compiuto questo gesto, che la vita è bella sempre e comunque e che dovremmo imparare a godercela senza infangare gli altri! Grata alla vita per tutte le persone che mi sono attorno, vi voglio bene!”.

