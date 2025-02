Bifest, ecco la nuova edizione firmata Iarussi

BARI – Sarà Le assaggiatrici di Silvio Soldini ad aprire l’edizione 2025 del Bari International Film&TV Festival che quest’anno ha in Oscar Iarussi il suo nuovo direttore artistico per il prossimo triennio ma soprattutto può godere – come da delibera regionale – di un marchio di proprietà dell’Apulia Film commission.

In questi mesi di lavoro, nonostante i tempi serrati, larussi e il team organizzativo hanno ridefinito in parte alcuni aspetti della struttura del Festival, immaginando un percorso innovativo per il futuro del Bif&st, pur nel segno di una sostanziale continuità con la formula concepita e sviluppata negli ultimi quindici anni. L’appuntamento per questa edizione numero 16 è – come previsto – dal 22 al 29 marzo prossimi. E anche quest’anno resta la partnership con il Comune di Bari per il Fuori Bifest, le iniziative che coinvolgono le attività produttive della città, tutto ovviamente a tema cinema. E oltre al miglio dei teatri, quest’anno torna il coinvolgimento delle scuole e delle sale cittadine per la retrospettiva su Nanni Moretti, la selezione Meridiana (dedicata al cinema del mediterraneo) e quella Cinema Italiano

