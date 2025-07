Bifba, un “Desiderio” per bambini e adolescenti

BARI – È il “Desiderio” il tema della prima edizione del Bifba, anni in tasca, il primo festival delle arti, interamente dedicato ai bambini e agli adolescenti. Un progetto coltivato da decenni dalla Cooperativa Sociale I bambini di Truffaut, che dei più piccoli e degli adolescenti si occupa, dalla loro cura e riabilitazione socio-culturale alla formazione.

La prima edizione, si terrà dal 12 al 15 novembre prossimi e sarà dedicata a quattro forme d’arte: il teatro, la danza, il cinema e la letteratura, con relativi workshop. Con l’idea, per il futuro, di aggiungere, di anno in anno, almeno una forma d’arte. Bari è stata scelta come location principale del festival, una città molto cresciuta negli ultimi anni pronta ad accogliere un’iniziativa chenon avrebbe eguali nel Sud Italia.

Il “Desiderio” come primo tema nella consapevolezza che il tempo storico che viviamo è rabbuiato da guerre, violenze e problematiche specificamente legate alla vita dei più piccoli.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author