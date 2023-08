Bicinpuglia: il Trofeo dei Borghi fa tappa a Massafra

Quarta tappa del Trofeo dei Borghi, apprezzatissimo campionato estivo di Bicinpuglia 2023: domenica 6 agosto la carovana UISP fa tappa a Massafra, in provincia di Taranto, per il terzo trofeo XC Night Race Città di Massafra.

Il percorso cambia rispetto alle precedenti edizioni, con un circuito di circa 2 km da ripetere 10 volte completamente nel centro storico di Massafra, con un dislivello di circa 45 metri a giro. Non mancherà sicuramente l’adrenalina con scalinate, rampe in legno e svolte repentine nei vicoletti cittadini, ma soprattutto il passaggio nel caratteristico castello Medioevale di Massafra. Il divertimento è garantito, come conferma il presidente della MTB Tebaide Massafra Lorenzo Rossani: “Siamo pronti ed emozionati. Abbiamo migliorato qualcosa rispetto agli anni passati: nell’edizione 2023 ci saranno alcune varianti del percorso che renderanno ancora più emozionante la gara”.

Il massimo dirigente del sodalizio massafrese esprime soddisfazione per tutto ciò che ha preceduto la gara: “Siamo soddisfatti dell’ottima risposta e della collaborazione da parte dell’Amministrazione Comunale, gli sponsor e non meno di tutta la comunità che pur vincolata per la chiusura delle strade pubbliche ma nello stesso tempo entusiasta e in attesa di vedere sfrecciare per le vie della città tutti i bikers. Adesso non ci resta che attendere ancora qualche giorno per goderci a pieno questa giornata di sport e aggregazione per tutti”.

“Dopo il grande successo di Ginosa, nuova tappa per il Trofeo dei Borghi in casa di una delle società storiche di Bicinpuglia – commenta il coordinatore Giovanni Punzi, anche responsabile Ciclismo SDA Ciclismo Uisp Nazionale – e sono certo che il presidente Rossani ed il suo instancabile staff è pronto a riservarci delle bellissime sorprese”.

