Bicinpuglia: il Trofeo dei Borghi fa tappa a Ginosa

E’ quasi tutto pronto per la terza, attesissima tappa del Trofeo dei Borghi, challenge estiva di Bicinpuglia, che domenica 30 luglio fa tappa a Ginosa.

Dopo l’incredibile sucesso dei primi due appuntamenti di Crispiano e Galatina, la carovana del più apprezzato campionato di mountain bike UISP torna nella provincia di Taranto grazie alla Genusia Bike, per la quarta edizione del Trofeo dei Borghi Ginosa. Quasi sold out le iscrizioni, con il tetto massimo fissato a 110 atleti.

Il percorso è stato tracciato in modo da coinvolgere il Centro Storico e la Gravina, sfiorando la Chiesa Madre ed il Castello Normanno e percorrendo il ciottolato dell’insediamento rupestre Villaggio Rivolta. La gara si svolgerà quindi su un circuito di 3,5 km da ripetere 6 volte con un dislivello di circa 55 metri a giro. Emozioni e divertimento in questo connubio tra attività sportiva e ambientazione storica: salite, discese, sterrati, chianche, vicoli e scalinate in un crescendo di adrenalina.

L’appuntamento per tutti i partecipanti è alle 17 in Piazza Novembre con la verifica licenza ed il ritiro dei pacchi gara. Alle 18:45 è previsto da lì un trasferimento di 400 metri in via Cavour, mentre la gara vera e propria inizierà alle 19.

“Genusia Bike Team nasce circa 30 anni fa – ricorda il presidente Domenico Calabrese – ed il fondatore è stato Enzo Avarello, uomo di larghe vedute che ha trasmesso la sua passione a tanti ginosini. È una associazione che è cresciuta negli anni fino ad arrivare ad oggi, che conta più di settanta iscritti che condividono tutti la passione della bicicletta”.

“ll Trofeo dei Borghi a Ginosa nasce dalla passione del territorio e l’uso spensierato della MTB – spiega ancora il massimo dirigente. Le ruote grasse sfioreranno “La rivolta“, un piccolo villaggio scavato nella roccia. Le case grotta, così vengono chiamate, ognuno di essa era fatta per essere vissuta giornalmente da gente semplice e lavoratrice dedita alla pastorizia e all’agricoltura.L’acqua piovana era raccolta da piccole incisioni lungo le pareti e incanalata in cisterne a campana. Da lì si scenderà nel letto di un torrente per poi perdersi nel fantastico scenario del Rione Casale, altro villaggio rupestre che racconta da se la vita di un tempo ed oggi scenario che incanta turisti e visitatori per la rappresentazione nel periodo pasquale della Passio Cristi, evento che dà lustro alla nostra Ginosa”.

“Per me è un evento dal sapore speciale – confessa il responsabile ciclismo SDA Uisp Nazionale Giovanni Punzi, anche coordinatore di Bicinpuglia – perché Ginosa è il comune in cui risiedo. E’ gratificante che si sia tornati ad essere protagonisti di un campionato sportivo di grande rilevanza come Bicinpuglia: l’attesa cresce, non vedo l’ora che sia domenica”.

