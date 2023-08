Bicinpuglia: a Oppido Lucano tornano Marathon & Medio Fondo

Quarantadue giorni dopo l’ultima tappa a Rionero e con in mezzo il grande successo del Trofeo dei Borghi, per Bicinpuglia è nuovamente tempo di Marathon & Medio Fondo, con il quinto appuntamento della stagione.

Domenica 3 settembre la carovana delle mountain bike UISP fa tappa ad Oppido Lucano, splendido comune di quasi 3600 abitanti in provincia di Potenza, per la sesta edizione della Marathon MTB Race, organizzata dalla Cicloamatori Oppido Lucano.

La gara si svolgerà su due percorsi, Marathon di circa 47 km con un dislivello che raggiunge i 1500 mt mentre il percorso Granfondo circa 37 km con dislivello 1200 mt. Lungo tutto il percorso si potranno ammirare le bellezze naturalistiche e paesaggistiche di un territorio incontaminato che caratterizza la Regione Basilicata, attraversando versanti collinari, ricchi di vegetazione, come la macchia mediterranea, boschi di specie quercine, strade bianche e discese di prati verdi.

La partenza sarà controllata per i primi 3 km, poi pronti via si parte attraversando un sentiero off road, fino a raggiungere il comune di Cancellara, subito un singole-trek completamente immerso nel bosco. Usciti da Cancellara si scende verso Pietragalla percorrendo 2 km di asfalto. Si risale per una salita di km 2 fino a giungere le strade bianche lungo il crinale località “Occhio Nero” a 1100 mt di dislivello nel comune di Vaglio.

Si prosegue attraversando l’altopiano di “Rossano” per poi scendere lungo una discesa veloce caratterizzata da un prato verde fino a giungere quasi il centro abitato del comune di Vaglio. Si svolta verso la località Parco del Santuario di Rossano, sito archeologico situato nel comune di Vaglio di Basilicata, santuario federale dei Lucani nel IV secolo a.C., un’area coperta di fitti boschi e in prossimità di una sorgente di acqua naturale, si imbocca una lunga discesa molto tecnica fino a raggiungere il bosco “Moltone” tra Tolve e Cancellara. Attraversato tutto il bosco di specie quercine, si riscende nella fiumara “Alvo” di Oppido Lucano.

Finalmente arrivati? No… per conquistare l’ingresso nel velodromo comunale con annesso giro d’onore, bisogna prima salire la tanto “amata/odiata” salita finale di 2 km pendenza media 8%, denominata “MastRocc”, solo così si potrà conquistare il giro d’onore nella pista del VELODROMO Comunale.

Oltre ai previsti 3 punti di ristoro messi a disposizione dall’ASD Cicloamatori Oppido Lucano, lungo il percorso ci sono almeno 3 punti di sorgenti di acqua naturale.

Già 110 gli iscritti alla gara: per iscriversi è come sempre attivo il portale di Bicinpuglia al link https://www.bicinpuglia.it/eventi/view?id=270.

Per informazioni sul percorso e di natura tecnica in generale: Pasquale 3346979469; Donato 3474025970; Michele 3284530439.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp