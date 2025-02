Bicinpuglia 2025, si riparte: domenica il via da Calimera

Tutto pronto per Bicinpuglia 2025, il campionato interregionale UISP di mountain bike che ogni anno richiama centinaia di atleti da tutto il sud Italia. La stagione si apre domenica 2 marzo a Calimera con l’ottava edizione del Trofeo La Mandra, organizzato dall’Asd La Mandra, storica realtà del ciclismo pugliese.

L’edizione 2025 prevede 34 appuntamenti, tra cui le nove tappe della Challenge Bike Salento, che dopo Calimera toccheranno Taurisano, Alessano, Borgo Cardigliano, Neviano, Parco Torcito, Supersano, Poggiardo e Zollino.

A queste si aggiungono dieci gare del Gran Premio XC, che prenderà il via il 9 marzo a Faggiano e si concluderà il 2 novembre a Putignano. Le due competizioni formeranno la Super Challenge XC UISP, che premierà gli atleti con più punti accumulati nelle 19 gare in programma.

Non solo Puglia: anche quest’anno Bicinbasilicata e BicinCalabria porteranno sei Gran Fondo fuori regione, da Crispiano a Matera, passando per Oppido Lucano, Picerno, Laino Borgo e Pietrapertosa. Grande attesa anche per il Trofeo dei Borghi, il campionato estivo serale con nove tappe tra Puglia e Basilicata.

“Ogni anno c’è grande entusiasmo alla partenza e il numero di eventi dimostra la voglia delle società UISP di far conoscere il proprio territorio attraverso lo sport”, commenta il coordinatore Giovanni Punzi

Un calendario ricco e avvincente, pronto a far vivere agli appassionati un’altra stagione all’insegna delle due ruote.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author