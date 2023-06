Bicinpuglia 2023: Scardigno e Daddabbo eroi della Monte Li Foj

Va in archivio tra gli applausi la terza edizione della Marathon Monte Li Foj, organizzata brillantemente dall’ASD Il Ricciocon la supervisione della UISP Basilicata.

Il verde incontaminato del Piano della Nevena ha fatto da cornice ad un’edizione che verrà ricordata per sempre dagli oltre 120 atleti iscritti, che hanno gareggiato con l’ormai collaudato spirito aggregativo di Bicinpuglia, per poi festeggiare tutti insieme con una “salsiccia party” che ha saziato ogni appetito.

I vincitori. Per la Marathon si impone Giacomo Scardigno (Master 1, Asd Team All Bike Ruvo di Puglia), arrivato al traguardo dopo 1h 53′ e 32”. I primi per categoria: Ripa (Women, MTB Martano), Ippolito (EliteSport, Bikemania ASD), Scardigno (Master 1, Asd Team All Bike Ruvo di Puglia), Manigrasso (Master 2, Terranostra Team Bike), Convertino (Master 3, Asd MTB Città degli Imperiali), Salatino (Master 4, Team Preview Seisport), Colazzo (Master 5, Asd Dieffe Bike Team), Manti (Master 6, Asd Polisportiva BPP), D’Agnano (Master 7+, Bici Club San Vito Dei Normanni).

Gino Daddabbo dell’ASD Sali in Sella , invece, stravince la Medio Fondo, arrivando al traguardo dopo 1h 11′ e 48”, oltre tre minuti prima del secondo in graduatoria, Lombardi. Tutti i vincitori: Losito (Allievi, Sali in Sella), Lombardi (Elite Sport, Lupus Bike Basilicata), Petrachi (Master 1, Messapia Bikers), Terribile (Gasparre Cicli Liberi e Forti), Daddabbo (Master 3, Sali in Sella), Vitale (Master 4, Fusion Bike), Parisi (Master 5, Rionero il Velocifero), Contessa (Master 6, Wild Team Mesagne), Marino (Master 7+, HeracleaBike – Marino Bici&Sport).

“Un grande evento immerso nella natura e 100% off road – commenta soddisfatto Giovanni Punzi, coordinatore Bicinpuglia – Bicinbasilicata e responsabile SDA Nazionale Ciclismo UISP – grazie all’Asd Il Riccio abbiamo potuto godere di uno spettacolo naturalistico. E’ una manifestazione che cresce di anno in anno”.

“Bilancio veramente positivo – sottolinea il presidente dell’Asd Il Riccio Antonio Carella – riscontro numerico importante di iscritti di fuori regione, molti sono bikers tornati che l’anno scorso sono rimasti super soddisfatti. Il percorso è bellissimo, i numerosi feedback positivi saranno uno stimolo per lavorare sempre di più e meglio”.

“Incremento importante di atleti rispetto allo scorso anno – evidenzia Antonio Soranno, responsabile UISP Ciclismo Basilicata – che si sono dati battaglia su un percorso ulteriormente migliorato e messo ancor più in sicurezza. Ci auguriamo di ritrovare altrettanti atleti nella prossima tappa delle Marathon&Medio Fondo, che si terrà a Laino Borgo il prossimo 2 luglio con la Gran Fondo dei Bruzi dell’Asd Amici della Bicicletta Laino”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp