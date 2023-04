Bicinpuglia 2023: Cresce attesa per 10a edizione Trofeo Li Scorpi

Dopo il clamoroso successo delle prime tre tappe, torna Bicinpuglia dopo la pausa pasquale con un appuntamento assolutamente da non perdere.

Domenica 23 aprile a Neviano, infatti, c’è l’attesissima decima edizione del Trofeo Li Scorpi, un grande classico per tutti i bikers amatori, organizzato dalla Società Ciclistica Aradeina.

Il percorso interesserà esclusivamente i territori del Comune di Neviano ed in particolare, in aggiunta ai tratti sterrati posti all’interno di proprietà private. L’intero circuito risulta essere di 5,700 Km da ripetere 5 volte, per un totale di 28 Km compreso il breve giro di lancio.

I partecipanti si raduneranno alle 8 a Neviano, presso l’Abbazia di San Nicola di Macugno, la gara partirà per categorie dalle 9:30 dopo un breve trasferimento scortato con partenza dalla Strada Vicinale Specchia. L’arrivo è previsto intorno alle 11 e circa mezz’ora dopo si svolgeranno le premiazioni.

