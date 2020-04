Condividi

Beve dell'alcol invece dell'acqua, un bambino di 8 anni è ora ricoverato in Rianimazione al Giovanni XXIII di Bari. Quanto accaduto in casa è in fase di accertamento. Il piccolo, lontano dagli occhi dei genitori, avrebbe sbagliato bottiglia ingerendo dell'alcol etilico. I genitori si sono resi conto di quanto accaduto quando hanno visto che il figlioletto perdeva coscienza. La famiglia risiede a Monopoli.