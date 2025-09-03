Bevanda gassata in “lingua” polacca: maxi sequestro di lattine

FRANCAVILLA FONTANA – La bevanda era sicuramente gustosa ma, oltre a “parlare” solo in lingua polacca, era pure fuori legge, perché non conforme al “Codice del Consumo”. Per questo, i finanziari del comando di Francavilla Fontana hanno sequestrato amministraivamente oltre 6.900 lattine di una nota bevanda gassata con informazioni sul prodotto solo in lingua straniera. Polacca, appunto. Le lattine si trovavano presso lo stabilimento di un rivenditore all’ingrosso.

Secondo la normativa, ogni prodotto in commercio nel “Belpaese” deve avere alcune informazioni minime come la denominazione legale o merceologica del prodotto, l’identità del produttore, il Paese di origine e/o le indicazioni in lingua italiana.

Il legale rappresentante dell’attività commerciale è stato segnalato alle competenti Autorità amministrative.

Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza.

(Immagine in evidenza generata da IA)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author