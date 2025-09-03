3 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Bevanda gassata in “lingua” polacca: maxi sequestro di lattine

Michele Iurlaro 3 Settembre 2025
centered image

FRANCAVILLA FONTANA – La bevanda era sicuramente gustosa ma, oltre a “parlare” solo in lingua polacca, era pure fuori legge, perché non conforme al “Codice del Consumo”. Per questo, i finanziari del comando di Francavilla Fontana hanno sequestrato amministraivamente oltre 6.900 lattine di una nota bevanda gassata con informazioni sul prodotto solo in lingua straniera. Polacca, appunto. Le lattine si trovavano presso lo stabilimento di un rivenditore all’ingrosso.  

Secondo la normativa, ogni prodotto in commercio nel “Belpaese” deve avere alcune informazioni minime come la denominazione legale o merceologica del prodotto, l’identità del produttore, il Paese di origine e/o le indicazioni in lingua italiana. 

Il legale rappresentante dell’attività commerciale è stato segnalato alle competenti Autorità amministrative. 

Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza. 

(Immagine in evidenza generata da IA)

About Author

Michele Iurlaro

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Vieste, donna morta per mancanza di ambulanze: Asl Foggia apre inchiesta

3 Settembre 2025 Antonella D'Avola

Gioielleria assaltata a Ostuni, ladri in fuga dopo inseguimento

3 Settembre 2025 Dante Sebastio

Potenza-Melfi: maxi tamponamento coinvolge cinque veicoli

3 Settembre 2025 Michael Logrippo

Serracapriola, assalto al bancomat di corso Garibaldi

3 Settembre 2025 Antonella D'Avola

San Vito dei N.nni: garage in fiamme, ingenti i danni

3 Settembre 2025 Anna Saponaro

Inseguimento con la polizia per le strade di Bitonto, arrestato 46enne

3 Settembre 2025 Antonella Fazio

potrebbe interessarti anche

Monticchio, un’anima nuova a un luogo straordinario

3 Settembre 2025 Francesco Cutro

Bevanda gassata in “lingua” polacca: maxi sequestro di lattine

3 Settembre 2025 Michele Iurlaro

Vieste, donna morta per mancanza di ambulanze: Asl Foggia apre inchiesta

3 Settembre 2025 Antonella D'Avola

Castrovilli: “Obiettivo playoff, spero di rivedere presto il Bari in Serie A”

3 Settembre 2025 Antonio Bellacicco