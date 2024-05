Bernalda, Padri Trinitari in festa per i 104 anni di Giulia Omobono

Il 30 maggio sarà un giorno di festa per la Domus di Bernalda dei Padri Trinitari: Giulia Omobono, dolce e simpatica nonnina ospite del Centro, compirà infatti 104 anni. Un traguardo davvero speciale per la donna, originaria di Pomarico e ospite da alcuni anni nella struttura, che verrà celebrata con una grande festa nella Rsa, alla presenza di familiari, amici, operatori, rappresentanti del mondo religioso e delle istituzioni.

“Gli anziani sono un dono per tutti. La loro saggezza illumina le nostre vite in maniera unica e per questo vanno celebrati – commenta Vito Campanale, direttore dei Centri di riabilitazione di Venosa e Bernalda dei Padri Trinitari -. Si dice che l’età non sia un numero, ma esperienza di vita, soprattutto quando questa viene vissuta appieno e nella longevità. Da alcuni anni ospitiamo la nostra nonnina Giulia nella Domus di Bernalda, coccolandola ogni giorno come amorevoli nipoti. Con tanta gioia e riconoscenza abbiamo pensato quindi di accompagnarla al suo compleanno, spegnendo con lei le 104 candeline. Per l’occasione ci saranno tanti invitati, pronti a festeggiarla con amore e gratitudine”.

Oltre al rettore Campanale e a dirigenti e operatori dei Padri Trinitari, interverranno, tra gli altri, i sindaci di Bernalda, Domenico Tataranno, e di Pomarico, Francesco Mancini.

