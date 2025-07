Bernalda: indagato per omicidio stradale il 22enne di Altamura

C’è un indagato per la morte di Maria Di Pede di 45 anni e Giuseppe Carrino di 50 anni, la coppia di Matera morta in un incidente stradale che è avvenuto alle 6 di questa mattina sul tratto della strada provinciale 3 all’altezza del Comune di Bernalda.

Si tratta del giovane di 22 anni di Altamura che era alla guida della una Renault Scenìc che si è scontrata frontalmente con l’Alfa Romeno Mito nella quale viaggiavano le vittime con il figlio di 22 anni che era alla guida.

Quest’ultimo, così come l’indagato, sono ricoverati all’Ospedale Madonna delle Grazie della città dei Sassi e non sarebbero in pericolo di vita. L’altra persona che era a bordo con il 22enne pugliese è stata trasportata all’ospedale San Carlo di Potenza, sulle sue condizioni di salute la prognosi è riservata.

Sui motivi per i quali è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente della Scenìc, probabilmente l’esito delle analisi tossicologiche e dell’alcool test che avranno prodotto esito positivo.

