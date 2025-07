Bernalda: incidente sulla sp3, muore donna di 45 anni e quattro feriti

Ancora vittime sulle strade lucane. Una donna di 45 anni, di Matera, è morta in un incidente stradale avvenuto stamani intorno alle 6 sulla sp 3 in territorio del Comune di Bernalda, all’altezza del motel San Marco, sul tratto di strada che collega la Città dei Sassi con la costa jonica lucana in direzione Metaponto.

Nell’impatto sono state coinvolte due autovettura e, oltre alla vittima, si registrano quattro feriti, soccorsi dal 118 Basilicata e trasportati in ospedale.

Sul luogo del sinistro è atterrata l’eliambulanza e tre automezzi oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Pisticci-Tinchi, i carabinieri della compagnia di Pisticci. Una volante del commissariato di polizia di Pisticci è arrivata per gestire la viabilità.

La strada infatti è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni; attivati due percorsi alternativi: il traffico da Matera è deviato verso Ferrandina Scalo e, quindi, verso la Basentana; i veicoli provenienti da Metaponto, invece, sono dirottati verso Ginosa Marina/Pantano oppure Basentana.

Ancora in corso di accertamento le cause che hanno portato all’impatto tra i due veicoli.

