Bernalda, 2ªC del “Pitagora” vince il concorso nazionale “PretenDiamo Legalità”

Premiati gli studenti alla Scuola Allievi Agenti di Caserta per il video “Accanto”

Per la prima volta una scuola della provincia di Matera conquista il primo posto nazionale nel concorso legato al progetto “PretenDiamo Legalità”, promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. A distinguersi è stata la classe 2ª C della scuola media dell’I.C. “Pitagora” di Bernalda, grazie al video musicale “Accanto”, un lavoro originale e coinvolgente che tratta i temi dell’amicizia e della lealtà come antidoti alla violenza e al bullismo.

Una giornata da poliziotti per i ragazzi di Bernalda

Il 28 maggio, presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Caserta, i 17 studenti (10 ragazzi e 7 ragazze), accompagnati dalla dirigente scolastica prof.ssa Grazia Maria Marciuliano e dalla docente referente del progetto prof.ssa Agata Silvia Russo, hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento nazionale.

L’esperienza è stata arricchita da un’intera giornata vissuta “in divisa”: dall’arrivo nel pomeriggio del 27 maggio a bordo di un autobus della Polizia di Stato, fino al pernottamento nella struttura e alla partecipazione all’alzabandiera, intonando l’Inno d’Italia accanto agli agenti.

Cultura della legalità tra formazione e creatività

Giunto alla ottava edizione, il progetto “PretenDiamo Legalità” mira a diffondere tra i giovani la cultura del rispetto delle regole, dei valori costituzionali e dell’uso corretto di internet e dei social. Dopo una prima fase formativa, durante la quale gli studenti hanno incontrato esperti della Polizia di Stato, gli alunni hanno realizzato i propri elaborati espressivi, tra cui è emerso il videoclip vincitore della 2ª C.

Alla cerimonia erano presenti oltre 150 studenti finalisti da tutta Italia. A consegnare il premio agli studenti di Bernalda è stato Pino Maddaloni, olimpionico di judo e atleta delle Fiamme Oro. Tra gli ospiti anche il Presidente della Commissione parlamentare antimafia, On. Chiara Colosimo, che ha sottolineato l’importanza dell’educazione alla legalità, e il duo comico Gigi e Ross, che ha animato l’evento.

Il “Villaggio della Legalità” alla Reggia di Caserta

La giornata si è conclusa con la visita al “Villaggio della Legalità”, allestito all’interno della storica sede della Scuola allievi agenti nella Reggia di Caserta. I ragazzi hanno potuto conoscere da vicino le attività delle diverse specialità della Polizia: dalla Stradale, con la Lamborghini in dotazione, alla Ferroviaria, dai cinofili agli artificieri, fino alla Scientifica con le sue tecnologie avanzate, senza dimenticare gli acquascooter, i veicoli storici e le esibizioni delle Fiamme Oro.

Un’esperienza formativa e coinvolgente che ha premiato la creatività dei ragazzi di Bernalda e ribadito il valore dell’impegno civico fin dai banchi di scuola.

