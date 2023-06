Berlusconi: Vacanza in Puglia dopo il lungo ricovero

Dopo il lungo ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano (12 trascorsi anche in terapia intensiva) per curare una polmonite, conseguenza dalla leucemia mielomonocitica cronica, Silvio Berlusconi ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax in Puglia.

Nella mattinata di venerdì 2 giugno, il leader di Forza Italia è atterrato all’aeroporto di Grottaglie per poi dirigersi a Borgo Egnazia di Savelletri. Nel suo primo viaggio dopo le dimissioni dal San Raffaele del 19 maggio, Berlusconi sarebbe in compagnia dei figli Barbara e Luigi, ma non della compagna Marta Fascina che potrebbe raggiungerlo.

Borgo Egnazia, il resort di lusso scelto da Silvio Berlusconi, negli ultimi anni ha ospito personaggi famosi del mondo dello spettacolo, della politica e dello sport.

