BRINDISI- Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Antonio Matarrelli, presidente della Provincia di Brindisi, in cui commenta le frasi mediatiche di Silvio Berlusconi relative alla sfida della terza giornata di Serie A tra Monza e Udinese vinta dai friulani. “Come si chiama l’arbitro? Di Bello? Dovrebbe chiamarsi Di Brutto” e “È stata una partita un po’ sfortunata per il Monza, ma gli altri erano in 12 perché c’era anche l’arbitro con loro. Un arbitraggio davvero scandaloso”.

“Le accuse di parzialità lanciate da Silvio Berlusconi a Marco Di Bello, arbitro brindisino considerato tra i migliori in Italia tanto da essere da tempo “internazionale”, alla fine della partita Monza-Udinese, avrebbero il valore di chiacchiere da bar se non fossero state pronunciate da un ex presidente del Consiglio che ambiva a diventare presidente della Repubblica.

Berlusconi, patron del Monza, sconfitto pare meritatamente dall’Udinese, ha attribuito alle decisioni arbitrali, e non alla prestazione della sua squadra e alle scelte del suo allenatore, l’ennesima brutta serata calcistica.

Marco Di Bello non ha bisogno di essere difeso: oltre a essere un grande arbitro di calcio, da anni è impegnato come testimonial delle principali associazioni di volontariato della provincia di Brindisi, sempre pronto a portare il suo sorriso a chi soffre. È un esempio per i nostri ragazzi, di cui andiamo fieri.

Ecco perché Berlusconi, protagonista di questo atto di becero bullismo mediatico, esce dallo scontro piccolo piccolo: lui che ambisce ancora a rappresentare questo Paese, resta invece a zero punti, proprio come la sua nuova squadra di calcio.”