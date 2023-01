Benzina: Pichetto, ‘Sopra 2 euro speculazione, Governo interverrà’

Il prezzo di benzina e dei carburanti “sopra i 2 euro oggi è solo speculazione”. Lo dichiara Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica. “In fase di approvazione della Legge di Bilancio abbiamo fatto un esame delle priorità e in questo ragionamento abbiamo deciso di intervenire stanziando 21 miliardi di euro contro il caro bollette “, ha spiegato. “E comunque, se il prezzo dei carburanti dovesse tornare a crescere in modo stabile e significativo, il Governo è pronto a intervenire”, ha assicurato.

Pichetto parla anche degli aiuti sul caro bollette: “21 miliardi su 30 della Manovra sono stati utilizzati per alleviare i costi di famiglie e imprese italiane. Se il governo ha dimostrato di saper fare tanto in appena due mesi di lavoro, conto che nel corso dell’anno non mancheranno ulteriori interventi altrettanto significativi”.

