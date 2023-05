FRANCAVILLA FONTANA – Torna in presenza, dopo la pandemia, l’assemblea dei soci della Bcc San Marzano, di scena al Teatro Italia di Francavilla Fontana tra numeri, bilanci e non solo.

Assemblea soci BCC San Marzano: l’approvazione del bilancio

Domenica 7 maggio 2023 l’Assemblea dei soci della BCC San Marzano ha approvato il bilancio d’esercizio 2022 ed eletto la nuova governance della Banca per il prossimo triennio 2023 – 2025 (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Collegio dei Probiviri). Dopo 3 anni di misure restrittive legate alla gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’assise si è svolta in presenza, con una straordinaria partecipazione dei soci presso il Teatro Italia di Francavilla Fontana, che hanno approvato all’unanimità le proposte di delibera sui punti all’ordine del giorno. IL BILANCIO 2022 Nonostante le difficoltà del contesto macroeconomico, l’istituto di credito pugliese, ha confermato il trend di crescita e ha chiuso il bilancio con un utile netto di 4,3 milioni di euro (+14%) rispetto al 2021. Un risultato guidato dalla crescita delle masse amministrate, dalla significativa riduzione dei crediti deteriorati e dal contributo del margine da attività. A questo proposito è stata approvata la distribuzione del dividendo ai soci, pari al 3,25% sul capitale versato. Le masse intermediate superano il miliardo di euro con la raccolta complessiva che segna un incremento del 3,6%, attestandosi a 740 milioni di euro e gli impieghi che raggiungono quota 332 milioni di euro in linea con il 2021. Il patrimonio netto sale a 64 milioni di euro (+ 2%). Il CET 1 Ratio raggiunge quota 28,46 %, ben al di sopra dei requisiti regolamentari. Prosegue l’attenzione della banca alla qualità degli impieghi e alla gestione del credito deteriorato con l’NPL Coverage Ratio (indice di copertura dei crediti non performanti) che si attesta all’85% e con un indice di copertura delle posizioni a sofferenza pari al 100%. Tra le sessantotto banche aderenti al Gruppo Cassa Centrale, BCC San Marzano si conferma una delle realtà finanziarie più solide del Mezzogiorno, forte di una storia di quasi 70 anni, impegnata nella costruzione di uno sviluppo stabile nel segno dei fattori ESG e delle nuove generazioni.

Assemblea soci BCC San Marzano: il nuovo consiglio di amministrazione

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da: • Emanuele di Palma • Enrico De Rose • Gaila Maria di Maggio • Alessandro Greco • Raimondo Lanzo Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Emanuele di Palma Presidente e Raimondo Lanzo Vice Presidente. La Direzione Generale è affidata a Salvatore Nardiello. Il nuovo Collegio Sindacale è composto da: Sindaci Effettivi: • Vincenzo Fasano – Presidente • Cosimo Damiano Miccoli • Giuseppina Palasciano Sindaci Supplenti: • Liliana Ciniero • Maurizio Maraglino Misciagna Il nuovo Collegio dei Probiviri è composto da: • Fabrizio Cavallo – Presidente (designato da Cassa Centrale) • Attilio Cavallo • Vincenza Gigante • Giulio Marchetti (Supplente) • Vito Lorenzo Vieli (Supplente) Nell’ambito del rinnovo delle cariche, si evidenzia l’ingresso di 3 componenti di genere femminile, una nel Consiglio di Amministrazione e due nel Collegio Sindacale, che sancisce un ulteriore step nel percorso che la BCC San Marzano ha intrapreso per sostenere il ruolo delle donne in banca, riconoscendone le pari opportunità come risorsa chiave per lo sviluppo, la crescita sostenibile e la creazione di valore.

Assemblea soci BCC San Marzano: parla il presidente

“Ringrazio – dichiara il presidente Emanuele Di Palma – i numerosi soci che hanno partecipato all’assemblea e che hanno rinnovato la fiducia nella governance della Banca. Un ringraziamento va anche al presidente che mi ha preceduto, Franco Cavallo, per il contributo dato negli anni alla crescita della BCC San Marzano. Questa eccezionale affluenza rappresenta un attestato di stima e soprattutto un grande stimolo ad affrontare le importanti sfide che ci attendono. Sappiamo bene che la fiducia si costruisce solo nel tempo, lavorando insieme quotidianamente, costruendo rapporti e collaborazioni, con la capacità di fare sistema nell’interesse comune. E la fiducia è alla base di una banca locale come la nostra, in cui la missione non è solo quella di garantire risultati positivi, equilibri di bilancio, sostegno alle imprese e alla crescita del territorio, ma anche e soprattutto di assicurare uno sviluppo inclusivo e sostenibile a donne e uomini, con un vissuto e una storia che vanno oltre i numeri. Il bilancio 2022, oggi approvato, è la testimonianza di un lavoro strutturato ed efficace, in linea con il percorso tracciato dal Gruppo Cassa Centrale, a cui la nostra Banca aderisce, ma forte di una propria identità con raccolta, impieghi, utile e patrimonio in crescita. Si tratta di numeri in attivo che rendono possibile non solo la caratteristica attività economica della banca, ma anche un sostegno solidaristico importante al territorio in ottica ESG, dove la sostenibilità ambientale e sociale diventa trainante per creare fiducia nella comunità di riferimento. La BCC San Marzano da sempre svolge una funzione di “motore” all’interno dei propri territori e favorendo l’inclusione e il “ben vivere”. E lo fa sostenendo iniziative sanitarie e di welfare comunitario, sportive, culturali, assistenziali, ricreative, per lo studio e la didattica. Offrendo al tempo stesso il valore di un modello partecipativo e solidale. Continueremo con determinazione a garantire il nostro sostegno all’economia reale, migliorando ulteriormente il presidio del territorio attraverso il restyling e l’apertura di nuovi sportelli, in controtendenza con gli istituti nazionali, in particolare nella provincia di Brindisi, dove, dopo l’inaugurazione di Villa Castelli, avvieremo una nuova sede a Francavilla Fontana e successivamente a Ceglie Messapica entro la fine del 2023, sempre pronti a cogliere nuove opportunità di crescita, potenziando l’impegno quotidiano al servizio di famiglie e imprese, per uno sviluppo della società responsabile e sostenibile”.

Assemblea soci BCC San Marzano: parla il direttore generale

“Il nostro obiettivo – svela il direttore generale Salvatore Nardiello – è rafforzare il posizionamento competitivo della Banca puntando sulla personalizzazione della risposta alle esigenze dei clienti con un’attività di consulenza completa e professionalizzata. Nella complessità dell’attuale scenario, continuiamo a portare avanti con determinazione le linee del piano strategico che focalizzano il miglioramento della qualità del servizio, l’efficientamento della struttura, insieme alla formazione continua dei collaboratori, la digitalizzazione dei processi e dei prodotti, la differenziazione dei canali distributivi con la segmentazione dei clienti e della loro gestione. A questo proposito vorrei ringraziare tutte le colleghe e tutti i colleghi della BCC San Marzano, con cui sono stati possibili i traguardi raggiunti e i risultati conseguiti, con il lavoro di squadra e lo spirito di collaborazione al servizio della comunità”.

