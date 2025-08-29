29 Agosto 2025

Benny Pilato: “Chi mi conosce sa quanto tengo a correttezza e onestà”

Dante Sebastio 29 Agosto 2025
La nuotatrice tarantina interviene dopo la vicenda di Singapore: “Coinvolta mio malgrado, ho collaborato con le autorità, mai gesti inadeguati”

Dopo giorni di silenzio, Benedetta Pilato ha affidato ai social un messaggio per chiarire la propria posizione in merito allo spiacevole episodio avvenuto a Singapore, mentre rientrava in Italia dopo un periodo di vacanza a Bali.

“Durante il mio rientro dall’Asia, a seguito della partecipazione ai Mondiali e di un breve soggiorno privato con altri compagni di nazionale, sono stata indirettamente coinvolta in uno spiacevole episodio gestito dalle autorità aeroportuali di Singapore”, ha scritto l’atleta tarantina.

La nuotatrice ha spiegato di aver attraversato momenti difficili, ma di aver collaborato sin da subito con le autorità locali, con il pieno supporto dell’ambasciata italiana: “La vicenda si è conclusa in poche ore, senza nessuna implicazione, grazie anche alla mia massima trasparenza”.

Pilato ha ribadito con fermezza i valori che guidano la sua carriera: “Non ho mai avuto intenzione di compiere gesti inadeguati, e chi mi conosce sa quanto tengo alla correttezza e all’onestà personale”.

Un episodio che, pur essendo stato chiarito rapidamente, ha lasciato un segno sul piano umano: “Da questa esperienza traggo insegnamenti sulla prudenza, sulla responsabilità individuale e sul valore delle persone che mi circondano”.

Ora l’azzurra guarda avanti: “Torno a concentrarmi con serenità e determinazione sul mio percorso sportivo. Ringrazio profondamente chi mi ha sostenuta con discrezione, senza giudizi gratuiti, e chi continua a credere in me”.

