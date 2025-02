Benevento-Monopoli, le probabili formazioni: Grandolfo contro Lanini

Scontro al vertice, sfida di maturità: prima sfida seconda. In Serie C Benevento e Monopoli si giocano tanto al Vigorito. All’andata i biancoverdi si imposero per 1-0 e quel successo li portò momentaneamente in testa alla classifica. La squadra di Colombo ora si trova sempre li e vuole provare a restarci, anche se i giallorossi sono determinati e vogliono dimostrare la propria forza. Calcio d’inizio del match alle ore 20.30. Sarà possibile seguire la diretta testuale del match sul sito antennasud.com

Benevento (4-2-3-1): Nunziante; Oukhadda, Berra, Capellini, Ferra; Viviani, Prisco; Lamesta, Manconi, Simonetti; Lanini. . All: Auteri

Monopoli (3-5-2): Vitale; Viteritti, Miceli, Angileri; Valenti, Greco, Battocchio, Bulevardi, Pace; Grandolfo, Bruschi. All: Colombo

