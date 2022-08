“L’emergenza criminalità nel Foggiano è sempre più un fenomeno fuori controllo. I continui fatti di cronaca, l’efferatezza che spesso li caratterizza e l’allarme sociale che destano sono lo specchio del fallimento delle azioni, poche e confuse, messe in atto dal ministro Lamorgese. La sicurezza del territorio deve essere una priorità e la Lega, con il suo leader Matteo Salvini, ha già dimostrato di saper adottare strategie efficaci per dare risposte ai cittadini onesti”. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia. “Lo Stato – aggiunge – ha il dovere di riappropriarsi del territorio. Da tempo denunciamo, attraverso circostanziate interrogazioni, la necessità e l’urgenza di rafforzare i presidi di giustizia. Non con una manciata di poliziotti in più, come ha fatto, ovviamente senza risultati, la responsabile del Viminale, ma prevedendo innanzitutto una Direzione Distrettuale Antimafia tutta foggiana, organici delle forze dell’ordine numericamente adeguati a contrastare un esercito spietato e la creazione di occasioni di sviluppo all’insegna della legalità”. (ANSA)