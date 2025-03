Bellomo, altro attacco a Decaro: “Scappa da tema infiltrazioni e parla di calcio”

Davide Bellomo, deputato della Lega, accusa l’ex sindaco di Bari Antonio Decaro di evitare il confronto sulle infiltrazioni mafiose nelle aziende partecipate del Comune, preferendo invece discutere della gestione del Bari Calcio.

“Decaro rifiuta di confrontarsi pubblicamente su un tema cruciale come le infiltrazioni mafiose nelle partecipate comunali, ma organizza un incontro con i tifosi del Bari per parlare della gestione del club e della scelta di affidarlo ai De Laurentiis”, afferma Bellomo in una nota definendo l’evento “uno show ridicolo” e una mossa elettorale.

Per il parlamentare della Lega, il “candidato governatore in pectore” sta già conducendo la sua campagna elettorale, usando il calcio come “specchietto per le allodole” per distrarre l’opinione pubblica da questioni più delicate. “Quando si tratta di dare spiegazioni ai baresi onesti sulle sue relazioni pericolose e su ciò che accadeva sotto il suo naso, Decaro preferisce il silenzio”, conclude Bellomo, ironizzando: “Sarebbe ora di mandarlo in panchina”.

