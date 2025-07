Bella, il gesto eroico del dipendente comunale Carmine Aliano

BELLA – Questa mattina il dipendente comunale Carmine Aliano si è reso protagonista di un gesto encomiabile, intervenendo con prontezza e determinazione per salvare PI, un cane che da circa tre giorni era rimasto intrappolato in una vasca per la raccolta di acqua piovana, guaendo senza sosta e senza riuscire a trovare una via d’uscita.

L’operazione di recupero si è rivelata particolarmente difficile: il luogo era avvolto da fitti rovi e spine, che hanno ostacolato sia l’individuazione dell’animale che le manovre di salvataggio.

A nome dell’Amministrazione comunale, l’Assessore Samuele Grippa esprime le più vive congratulazioni a Carmine Aliano per il suo gesto eroico, testimonianza di un profondo senso del dovere e di grande sensibilità.

Un ringraziamento speciale va anche alla volontaria Rosaria Troiano, per il suo costante impegno a sostegno degli amici a quattro zampe più sfortunati.

Gesti come questi ci ricordano quanto sia importante la solidarietà, anche verso chi non può chiedere aiuto con le parole. Grazie di cuore a Carmine e Rosaria!

