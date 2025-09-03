3 Settembre 2025

Bel Espoir, Bari città di pace

Domenico Brandonisio 3 Settembre 2025
Una nave di giovani, 25 e di tutte le nazionalità, che attraversa il mediterraneo veicolando messaggi di pace. Da Barcellona a Marsiglia, passando da Bari: arriva Bel Espoir.

Domenico Brandonisio

