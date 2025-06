Beach volley, Dribbling Academy Taranto campione d’Italia juniores

Un risultato storico per la Dribbling Academy Taranto, che alle Finali Nazionali AIBVC si è laureata Campione d’Italia Juniores nel maschile, conquistando anche un argento e un bronzo nella categoria Under 14 femminile. Un successo corale che conferma Taranto come uno dei centri più importanti per il beach volley giovanile italiano.

Nel torneo maschile, il titolo tricolore Under 18 è stato conquistato da Costantino De Carlo e Nicola Sgura, protagonisti di un percorso impeccabile che li ha portati fino alla vetta. Insieme a loro, Roberto Caiaffa e Mattia Stella hanno trionfato nella categoria Under 14, dimostrando grande maturità e qualità tecnica. A completare il quadro, lo splendido bronzo nazionale Under 18 ottenuto da Samuel Frascella e Simone Stella, che hanno lottato fino alla fine per un podio meritato.

Grande soddisfazione anche nel femminile. Nella categoria Under 14, Roberta Berardi e Daniela Strusi hanno conquistato una splendida medaglia d’argento, superando avversarie agguerrite e imponendosi come una delle coppie più forti del torneo. Sul terzo gradino del podio, Francesca Millarte ed Elena Versace hanno chiuso con un meritatissimo terzo posto, confermandosi tra le giovani più promettenti del movimento.

Sabato 21 giugno, al Dribbling Sport Village, la società ha celebrato i suoi atleti con una grande festa promozione, condotta dal giornalista Matteo Schinaia. Un evento coinvolgente, ricco di emozioni e applausi, che ha riunito atleti, tecnici, famiglie e sostenitori in un clima di festa e orgoglio.

A guidare il progetto tecnico, l’infaticabile Emiliano Manni, affiancato dai validissimi Pietro De Carlo e Pasquale Lenti, colonne portanti di una struttura che cresce anno dopo anno e che continua a formare atleti vincenti dentro e fuori dal campo.

La Dribbling Academy Taranto si conferma oggi tra le eccellenze italiane del beach volley giovanile, con una visione chiara, un’identità forte e una passione contagiosa. E dopo un’estate così, è già tempo di guardare avanti: il futuro è sulla sabbia.

