Beach Sprint, Trofeo Filippi: la Lega Navale Barletta brilla a Mondello

MONDELLO (PA) – Il Trofeo Filippi riparte dalla spiaggia di Mondello e, giunto alla sua quarta edizione, si apre per la prima volta alla scena internazionale. Un salto di qualità per l’importante circuito di Beach Sprint promosso dalla Federazione Italiana Canottaggio e dedicato alla memoria di Lido Filippi, visionario costruttore di imbarcazioni olimpiche.

Tra i protagonisti della tappa inaugurale c’è ancora una volta la Lega Navale Italiana di Barletta, vincitrice della prima edizione e guidata dal presidente Giuseppe Gammarota. Gli atleti allenati da Cosimo Cascella hanno confermato il loro valore anche sul palcoscenico internazionale.

Maria Lanciano ha brillato dominando la categoria under 19 sia nel singolo che nel doppio misto, in coppia con Lucio Fugazzotto della Peloro Rowing. Nella competizione nazionale, Barbara Cilli ha conquistato l’oro nel doppio misto under 19 con Stefano Magazzù (Canottieri Palermo) e sfiorato il podio nel singolo. Argento per Nicola Rizzi nel singolo universitario e bronzo per Anthony Sguera e Alessio Verdi nel quattro senior misto con la Canottieri Pesaro. Buona prova anche per Azzurra Severini nella categoria senior.

Il circuito proseguirà con la tappa di Lazise (2-4 maggio), quindi a Taranto (24 maggio), per concludersi a Marina di Castagneto, dove verrà assegnato il Trofeo Filippi al miglior club nazionale e un montepremi di 20.000 euro ai vincitori del circuito internazionale.

