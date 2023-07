Beach Hockey: A Gallipoli tappa pugliese del campionato italiano

Ultimi preparativi per la tappa pugliese del Campionato Italiano di Beach Hockey – Coppa Puglia, che si disputerà il 15 e 16 luglio a Gallipoli. L’ Ecoresort Le Sirenè, struttura suggestiva a due passi dal mare cristallino del Salento appartenente al gruppo Caroli Hotels, ospita per il terzo anno consecutivo l’evento e i partecipanti in collaborazione con la delegazione pugliese della Federazione Italiana Hockey.

Il torneo a firma CSEN – FIH si inserisce nel circuito del campionato italiano di beach hockey e nasce così come gli altri eventi estivi ad integrazione delle attività organizzate dalla FIH per divulgare la pratica dell’hockey. L’organizzazione è curata dalla delegazione pugliese della federazione italiana hockey, e vedrà tra le altre squadre partecipanti, le società brindisine dell’HC Erchie Santa Lucia e HC Olimpia Torre Santa Susanna, vincitrice nel 2022 del Campionato Italiano.

Le squadre partecipanti si contenderanno la tappa pugliese del campionato italiano 2023 e la Coppa Puglia in un torneo con formula del girone all’italiana e finali 1 e 2 posto, con squadre miste da 5 giocatori (maschi e femmine) di cui tre in campo, come previsto da regolamento FIH di beach hockey.

Il delegato FIH in Puglia Fernando De Luca, si dice convinto che “il bellissimo campo gonfiabile di beach collocato su una delle più belle spiagge della costa gallipolina sarà pronto a regalare tanto divertimento ai partecipanti iscritti che si contenderanno la tappa pugliese e l’ambita coppa Puglia. Questo evento ormai collaudato sta funzionando, il riscontro avuto negli scorsi anni è molto positivo, il beach hockey è uno sport che appassiona i tanti turisti presenti in spiaggia oltre che essere un’ottima vetrina di promozione alla pratica della disciplina olimpica dell’hockey su prato.”

Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato successivamente in Ecoresort Le Sirenè. Con l’arrivo della terza generazione – Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel 1985 l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park Hotel di Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a Gallipoli. Alle attività alberghiere la famiglia Caroli – Caputo ha affiancato dal 1995 la commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport. Oggi siamo giunti alla quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille e Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella ricerca di nuovi servizi e iniziative per la promozione del territorio. Con SVieni a Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla spiritualità. Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia. Certificati Ecolabel EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale.

