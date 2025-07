Beach Handball, Putignano campione d’Italia: titolo storico a Grosseto

Putignano è campione d’Italia! La Pallamano Uisp’80 Putignano ha conquistato il campionato nazionale di Beach Handball svoltosi a Grosseto, battendo in finale i campioni in carica dell’Oderzo e scrivendo una pagina memorabile della propria storia sportiva.

Un successo costruito con determinazione, talento e spirito di squadra, frutto del lavoro quotidiano di un gruppo coeso, della solidità della società e dell’esperienza di mister Pasquale Maione, guida tecnica e motivazionale del team. La formazione pugliese è riuscita a imporsi contro avversari di altissimo livello, dimostrando compattezza e lucidità nei momenti decisivi del torneo.

La vittoria in finale contro l’Oderzo, squadra abituata a dominare la scena nazionale, ha il sapore dell’impresa. Un’affermazione che premia l’impegno dei giocatori, la caparbietà dello staff e la passione di una comunità sportiva che ha saputo credere fino in fondo in questo sogno tricolore.

“È nostro!” – questo il grido di gioia della società dopo la conquista del titolo. Un trionfo che porta Putignano sul tetto d’Italia e apre nuovi scenari per il futuro del Beach Handball pugliese.

