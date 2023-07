Beach Handball: Junior Fasano, terzo posto ai campionati italiani

Si è concluso al terzo gradino del podio il cammino della Junior Fasano ai campionati italiani di Beach Handball, disputati a Riccione lo scorso week-end. La compagine biancazzurra ha prima chiuso al secondo posto il proprio raggruppamento (sconfitta per 2-1 agli shoot-out contro il Grosseto, poi vincitore dello scudetto, vittorie, sempre per 2-1, contro Pippi Calzelunghe Padova e Universitaria Messina), per poi superare ai quarti l’Aetna Mascalucia per 2-0, ed essere fermati dall’Oderzo per 2-0 in semifinale. Nella finale di consolazione è poi giunto il successo per 2-1, nuovamente contro il team messinese.

”Sono molto contento del risultato – dichiara il capitano della spedizione Davide Notarangelo – e credo che il terzo posto sia la giusta ricompensa per l’impegno profuso dai ragazzi nelle settimane che hanno preceduto questa manifestazione. I dettagli poi hanno fatto la differenza per il risultato finale, ed a noi è mancato qualcosa in questo senso, così come abbiamo difettato in alcuni momenti della giusta esperienza, essendoci in squadra diversi atleti che per la prima volta si sono affacciati a questa disciplina. Certamente ci riproveremo a vincere lo scudetto, già nella prossima occasione utile!”.

Questo l’elenco completo della spedizione fasanese in terra romagnola, guidata dal dirigente Angelo Rubino: Davide Notarangelo, Filippo Angiolini, Davide Pugliese, Daniele Vinci, Leonardo Boggia, Denni Gallo, Alessandro Savino (in prestito dal Conversano), Oronzo Monopoli (in prestito dal Serra), Christian Manojlovic (in prestito dal Lanzara), Luigi Arena (in prestito dal Fondi).

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp