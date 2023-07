Beach Handball: Junior Fasano pronta ai campionati italiani

Si disputeranno venerdì 7 e sabato 8 luglio a Riccione i campionati italiani di Beach Handball, ai quali parteciperà anche la Junior Fasano, vittoriosa nel torneo regionale pugliese disputato lo scorso 25 giugno. Il team biancazzurro è inserito nel girone A, con le altre squadre vincitrici delle fasi di Area, Grosseto, Universitaria Messina e Pippi Calzelunghe Padova, ed esordirà contro la compagine toscana alle 15.30 del giorno di esordio della manifestazione, per poi tornare in campo alle 22.15 contro la formazione siciliana, e alle 11.30 dell’indomani contro il club veneto. Tutte e quattro le selezioni accederanno ai quarti, dove affronteranno in base ai piazzamenti le prime due classificate dei gironi B (composto da Olimpic Massa Marittima, Halikada, Marsala e Oderzo) e C (Aetna Mascalucia, Prato, Pallamano 85 San Lazzaro e Beach Team Messina). Aggiornamenti e risultati saranno disponibili in tempo reale sui canali social della società.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp