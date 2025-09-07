Battista (Lega): “Taranto si doti di mezzi propri per rifare le strade”

Investire in mezzi e attrezzature comunali per il rifacimento del manto stradale: è la proposta avanzata da Francesco Battista, segretario cittadino della Lega Taranto.
“Proponiamo all’Amministrazione di valutare l’acquisto di automezzi e strumenti specifici per intervenire direttamente sulle strade cittadine” spiega Battista sottolineando come questa soluzione sia già adottata in altri Comuni italiani con risultati positivi.
Secondo il rappresentante della Lega, la gestione diretta permetterebbe di ridurre i tempi di intervento, migliorare l’efficienza e, nel medio periodo, garantire un risparmio economico. L’investimento iniziale, riconosce Battista, sarebbe importante, ma potrebbe essere sostenuto anche con fondi regionali, statali o europei.
Attualmente, Kyma Servizi si occupa solo delle urgenze, utilizzando asfalto freddo per chiudere buche temporaneamente. “È arrivato il momento di passare a una gestione strutturale e programmata” aggiunge Battista, ricordando che con una formazione adeguata del personale, o con nuove assunzioni, si potrebbe creare un servizio interno stabile ed efficace.
“Internalizzare il servizio avrebbe anche un impatto positivo sulla sicurezza stradale e ridurrebbe le richieste di risarcimento danni a carico del Comune, oggi gravato dai dissesti delle arterie cittadine”, conclude Battista.
