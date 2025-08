Battista (Lega): “Taranto città pulita? Sindaco fuori dalla realtà”

“Bitetti parla di città pulita? Una dichiarazione che lascia sconcertati”. Francesco Battista, esponente della Lega Taranto, commenta così le parole del sindaco Piero Bitetti, che in una recente intervista ha affermato che “le strade sono pulite”. Per Battista, si tratta di una visione “completamente scollegata dalla realtà”.

“Basta camminare per Taranto, non solo nelle periferie, ma anche nel centro, per notare sporcizia, incuria, rifiuti abbandonati e marciapiedi invasi dalle erbacce. Se questa è la sua idea di pulizia, allora c’è da preoccuparsi”, ha dichiarato.

Ma le critiche non si fermano allo stato delle strade. Battista definisce “ancora più sconcertante” l’interpretazione data da Bitetti alle sue dimissioni, presentate come “uno stimolo per la città”.

“Taranto non ha bisogno di stimoli, ma di decisioni operative e risultati. Sono passati oltre 40 giorni dall’insediamento del sindaco e il Consiglio di Amministrazione di Kyma Ambiente non è stato ancora nominato”, ha aggiunto Battista.

“Bitetti ama le metafore marinare, ma la verità è che la nave, appena salpata, già imbarca acqua. E al momento, non si vede alcuna rotta chiara per il porto d’approdo”.

Battista conclude ribadendo che Taranto merita risposte concrete e immediate, non dichiarazioni autoreferenziali che non trovano riscontro nei problemi quotidiani vissuti dai cittadini.

