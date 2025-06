Serrano, battesimo civico per i diciottenni con il colonnello dei carabinieri D’Amato

Legalità e cittadinanza attiva per i ragazzi di Carpignano Salentino: Costituzione alla mano, con i Carabinieri e don Coluccia nel parco dedicato ai giudici antimafia

SERRANO (LE) – È stato celebrato oggi, 20 giugno 2025, nel cuore del Parco “Falcone-Borsellino” di Serrano, il “Battesimo Civico” dei neo-diciottenni di Carpignano Salentino. Un appuntamento carico di significato, promosso dall’Amministrazione comunale in occasione della Giornata del rispetto della legalità, che ha visto la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri con il Comandante Provinciale di Lecce, Colonnello Donato D’Amato.

Nel corso della cerimonia, ai ragazzi è stata simbolicamente consegnata una copia della Costituzione Italiana, come invito a vivere in modo attivo e consapevole la propria cittadinanza. «Diventare maggiorenni – ha sottolineato il Colonnello D’Amato – significa assumersi nuove responsabilità. La legalità è un valore quotidiano, e il rispetto delle regole è la base di ogni vera libertà».

Un messaggio forte e chiaro, rafforzato dalla presenza di don Antonio Coluccia, sacerdote noto per il suo impegno concreto contro le mafie e nella tutela dei più fragili. «I giovani non vanno solo ascoltati, ma anche motivati, perché possano diventare veri protagonisti del cambiamento», ha detto rivolgendosi direttamente ai ragazzi.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di educazione alla legalità, che vede l’Arma dei Carabinieri impegnata su tutto il territorio provinciale. Un segnale forte per ribadire che il rispetto delle regole non è solo dovere, ma anche strumento di crescita e libertà.

