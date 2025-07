Bat, vigili del fuoco: al via la gara per il nuovo comando

Un progetto atteso da anni nel Bat entra nella fase esecutiva. La futura sede del Comando provinciale sorgerà nell’area dell’ex mattatoio di via Andria a Barletta. Dopo lo sblocco dei fondi necessari – oltre 17 milioni di euro – prende il via l’iter per la selezione dell’impresa esecutrice.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author