Bat: Si butta in mare per evitare arresto, preso spacciatore

Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Margherita di Savoia (Bat) perché ritenuto un fattorino della droga. Con il suo scooter si aggirava tra i vari stabilimenti balneari consegnando dosi di cocaina. L’arresto è avvenuto proprio mentre i militari, in borghese, lo stavano monitorando dopo averlo notato aggirarsi fra gli ombrelloni. Quando il 46enne si è accorto dei Carabinieri ha provato a scappare buttandosi in mare, ma non è riuscito a sfuggire all’arresto. Con sé aveva 9 dosi di cocaina e 1.400 euro in contanti che sono stati sequestrati. Il 46enne che ha precedenti penali, è stato posto agli arresti domiciliari

