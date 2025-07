Bat: sei ammonimenti del questore contro violenza e stalking

Sono sei gli ammonimenti emessi nell’ultimo mese dal questore della Bat, Alfredo Fabbrocini, a seguito delle istruttorie condotte dall’Ufficio Polizia Anticrimine della questura. Cinque provvedimenti sono stati adottati su richiesta delle vittime, mentre uno è scattato d’iniziativa per un caso di violenza domestica. Le misure rientrano nell’ambito dell’attività di prevenzione dei reati e delle condotte socialmente pericolose, con particolare attenzione alla violenza di genere e agli atti persecutori.

I provvedimenti amministrativi, previsti dall’articolo 8 del decreto-legge n. 11/2009 (convertito nella legge 38/2009), sono uno strumento fondamentale per interrompere sul nascere comportamenti molesti o violenti, prima che degenerino in episodi più gravi. L’azione preventiva si inserisce in un quadro più ampio di interventi a tutela delle vittime e di contrasto alla violenza, in linea con le direttive del Ministero dell’Interno.

Tra i casi più significativi, figura quello di un cinquantenne residente a Barletta, destinatario di un ammonimento per gravi molestie ai danni di una coppia di vicini di casa. L’uomo avrebbe messo in atto una serie di comportamenti ossessivi: citofonate moleste alle prime luci del giorno, una telecamera nascosta per spiarli nel condominio e insulti sistematici sul pianerottolo. Un insieme di azioni che ha minato la serenità della coppia, costringendola a modificare la propria quotidianità e a rivolgersi alle forze dell’ordine.

Analogo l’intervento a Trani, dove una ventenne ha chiesto protezione dopo essere stata vittima di condotte persecutorie da parte dell’ex compagno trentenne. Secondo la denuncia, l’uomo avrebbe assunto atteggiamenti manipolatori e aggressivi, con frequenti insulti, accuse infondate e comportamenti oppressivi che hanno compromesso il benessere psico-fisico della giovane.

A tutti i destinatari degli ammonimenti è stato proposto un percorso di recupero presso il Centro Uomini Autori di Violenza “Flexus” di Andria o il CIPM di Bari, in base ai protocolli d’intesa sottoscritti con la questura.

