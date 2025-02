Bat, polizia di Stato: controlli amministrativi a Canosa e Bisceglie

Proseguono i controlli amministrativi intensificati dalla questura di Barletta Andria Trani per garantire il rispetto delle normative vigenti. Recentemente, a Canosa di Puglia e Bisceglie, gli agenti dell’Ufficio di polizia Amministrativa e di Sicurezza, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine di Bari, hanno svolto ispezioni mirate in attività commerciali.

A Canosa di Puglia sono stati effettuati controlli in due esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, due sale giochi e un compro oro. Durante le verifiche, sono state riscontrate diverse irregolarità, con conseguenti sanzioni amministrative per un totale di circa ottomila euro. Inoltre, sono stati controllati 109 individui, di cui 48 con precedenti di polizia, e tre con provvedimenti di Avviso orale. Sono state elevate due contravvenzioni al Codice della Strada e ritirata una patente. Nel corso delle operazioni, è stato sequestrato 0,29 grammi di cocaina, con denuncia a carico del detentore ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 309/90. A Bisceglie, invece, è stato ispezionato un istituto di investigazione privata, sanzionato per non aver registrato correttamente i documenti di identificazione personale nel registro giornaliero degli affari.

