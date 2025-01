Bat, padre disattiva internet: 13enne denuncia per maltrattamenti

Una 13enne del nord Barese ha denunciato i genitori dopo un litigio con il padre, che le avrebbe disattivato la connessione a internet. La ragazza ha chiamato il numero di emergenza per l’infanzia, il 114, riferendo di essere maltrattata dai genitori. Il caso risale a gennaio dello scorso anno e ha dato il via a un’indagine per presunta violenza sui minori, con l’intervento delle forze dell’ordine, dei servizi sociali e del reparto di neuropsichiatria infantile della Asl Bat. La procura di Trani ha aperto un’inchiesta, coordinata dal pm Lucio Vaira, che è arrivata davanti al gip Marina Chiddo. Gli specialisti hanno evidenziato una forte dipendenza della ragazza dal cellulare, utilizzato per circa dieci ore al giorno. Questo comportamento sarebbe stato la causa dei suoi brutti voti a scuola, che avevano generato conflitti con i genitori. Durante un incidente probatorio, la 13enne avrebbe confermato che, dopo le discussioni legate ai suoi voti, le veniva tolto il telefono cellulare.

