Bat, nuova caserma Vigili del Fuoco: Mennea: “Resta grave carenza organico”

“Voglio ringraziare chi, ascoltando i miei solleciti e nonostante il lungo ritardo accumulato, ha stimolato il Governo a pubblicare il bando di gara per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco della BAT”. Lo dichiara Ruggiero Mennea, capogruppo di Azione in Consiglio regionale e segretario regionale del partito, commentando il recente passo avanti sul fronte delle infrastrutture.

Mennea tuttavia sottolinea che resta ancora aperta un’emergenza altrettanto rilevante: quella della carenza di personale. “Nella pianta organica vi è una carenza del 20% tra operativi, direttivi e amministrativi. Il Comando della BAT è l’unico in Italia a non disporre di un distaccamento permanente e neppure volontario”, ha aggiunto.

Secondo il consigliere regionale, le difficoltà operative del personale mettono a rischio non solo l’efficienza del servizio di soccorso ma anche la salute e il benessere dei lavoratori.

“Spero che anche questa mia ulteriore sollecitazione venga raccolta così tempestivamente come è stato fatto per il bando di gara della nuova caserma”, ha concluso Mennea auspicando un intervento risolutivo per dotare il Corpo dei Vigili del Fuoco della BAT di un organico adeguato, capace di garantire la sicurezza pubblica senza mettere a rischio gli operatori.

