BAT – La BAT si è svegliata sotto la neve. Il mese di marzo comincia così su gran parte della sesta provincia pugliese, inclusi i tre capoluoghi. Andria ormai abituata per la sua posizione geografica, ma anche Barletta e Trani, benché sul mare, hanno fatto i conti con i tetti imbiancati.

In poche zone delle tre città la neve si è posata sull’asfalto, evitando per il momento disagi alla circolazione stradale e ai passanti. Stesso discorso per Bisceglie, con alcuni tratti periferici della città maggiormente a rischio. Situazione diversa nelle zone interne della provincia, in particolare a Minervino e Spinazzola. Qui il meteo annunciava nevicate già dai giorni scorsi e l’ulteriore abbassamento delle temperature ha accentuato le precipitazioni nevose.

Meteo da monitorare anche a Margherita di Savoia e San Ferdinando, con la possibilità che le nevicate si interrompano già nel pomeriggio di martedì. Da mercoledì, invece, il clima dovrebbe stabilizzarsi e le temperature potrebbero beneficiare di un leggero rialzo. L’attenzione sulle strade resta altissima in tutta la sesta provincia pugliese.