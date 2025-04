Bat, lavoro: in 10 anni dimezzato il numero dei pescherecci in provincia

E’ uno dei mestieri più antichi del mondo che in Puglia ha una tradizione lunghissima. Il pescatore, figura presente in tutte le comunità locali marittime, colora e anima i porti come a Trani dove ogni giorno si svolge lo storico mercato del pesce. Il pescato del giorno così passa dal mare direttamente alla tavola. Ma quello del pescatore è un lavoro in crisi come denunciato dalla Flai Cgil Bat.

Tanti sono i problemi sul tavolo: dal cambiamento climatico che riduce il pescato alla scarsa attrattività della professione, che perde nuove leve pronte a sostituire i lavoratori che vanno in pensione.

