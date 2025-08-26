Bat, l’Arma ricorda il carabiniere Luigi de Gennaro a 60 anni dall’attentato

Sessant’anni fa, il 26 agosto 1965, a Sesto Pusteria, in Alto Adige, cadeva il Carabiniere Luigi de Gennaro. Aveva solo 23 anni quando fu ucciso in un vile attentato terroristico, colpito dai colpi di mitra esplosi contro la caserma dove prestava servizio. Un giovane tranese che ha lasciato troppo presto la vita, ma non il ricordo di chi ne onora ancora oggi il coraggio, la dedizione e il sacrificio.

A lui, simbolo di fedeltà allo Stato e alle istituzioni, è stata conferita la Medaglia d’Oro di Vittima del Terrorismo, con una motivazione che ricorda “gli alti valori morali espressi nell’attività prestata presso l’Amministrazione di appartenenza”, in occasione dell’attentato che gli costò la vita.

In occasione del sessantesimo anniversario della sua scomparsa, l’Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani, insieme a quello di Bolzano, ha reso omaggio alla sua memoria con un momento di commemorazione carico di emozione e significato.

Un gesto toccante è arrivato dal nipote, Enzo de Gennaro, artista e scrittore tranese, che ha donato ai due comandi un’opera d’arte e una poesia in memoria dello zio Luigi. Un’iniziativa intima, ma dal grande valore simbolico e collettivo, che lega profondamente famiglia, comunità e Arma dei Carabinieri in un unico abbraccio di riconoscenza. “Il ritratto raffigura i militari caduti con vesti che assumono le sembianze delle Dolomiti, montagne simbolo del luogo di servizio,” – ha spiegato Enzo de Gennaro – “mentre nel cielo compaiono uccelli migratori, segno di cambiamento e passaggio verso una nuova vita.” L’opera pittorica è affiancata da una composizione poetica intensa e struggente, un dialogo immaginato tra Luigi e Palmiro, l’altro carabiniere colpito durante l’incursione terroristica. Le parole evocano i pensieri, le paure, le speranze spezzate e il profondo senso di dovere che animava quei giovani uomini in divisa. “Questa oscurità ci porta via la giovinezza… Chiusa nel legno. Andranno a cospargere i boschi con le nostre risate spezzate. Sotto quegli alberi ci troveranno per sempre.” Il testo poetico non solo commuove, ma scuote e ricorda. Rende viva la memoria, trasmettendola come un’eredità morale alle nuove generazioni. Una fiamma perpetua, come recita l’ultimo verso, che continuerà ad ardere “fiera di questi figli”, nutrita dalla fedeltà giurata allo Stato e alimentata dall’amore di chi resta. L’Arma dei Carabinieri, nel commemorare Luigi de Gennaro, ribadisce l’impegno a non dimenticare chi ha pagato con la vita il prezzo della libertà e della sicurezza del Paese. Il suo sacrificio, oggi come allora, è monito e guida per tutti coloro che vestono la divisa. “Abbiate cura dei nostri occhi tra i vostri ricordi, e il vivere ci sarà perenne.”

