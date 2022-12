BAT: Incendiata auto di una assistente sociale

La notte scorsa ignoti hanno dato fuoco all’auto di Valentina Carone, assistente sociale del Comune di Margherita di Savoia (BAT). Lo comunica il sindaco Bernardo Lodispoto esprimendo “a nome dell’intera amministrazione comunale solidarietà dopo il grave episodio. La dottoressa Valentina Carone svolge una importantissima opera all’interno della nostra comunità – sottolinea Lodispoto -. È un episodio gravissimo che suscita sdegno e profonda riprovazione, tanto più perché avviene in un momento in cui si dovrebbero manifestare ben altri sentimenti. Purtroppo invece la malvagità e l’arroganza di certi individui non ha limiti e colpisce chi da anni sta lavorando con importanti risultati nel tessuto sociale della nostra cittadina adoperandosi per affrontare le numerose criticità che giungono all’attenzione dei servizi sociali del nostro Comune. Quello della scorsa notte è un segnale grave e preoccupante, che però non può intimidire l’operato delle istituzioni”, conclude il sindaco Bernardo Lodispoto.

