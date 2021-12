Il primo Comandante Provinciale dei Carabinieri della Bat, Col. Alessandro Andrei, ha ricevuto una troupe di AntennaSud. Non solo il messaggio di auguri per il Natale e per il nuovo anno, ma anche l’occasione per affrontare temi di stretta attualità riguardanti la sicurezza del territorio e le novità legate all’istituzione del nuovo comando a Trani